Денисов: одна ошибка в матче с «Динамо» в РПЛ стоила двух очков

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об ошибке в матче 10-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Парадокс, что, допустив одну ошибку в матче, повлекло в прессе ажиотаж. Статистически матч был хорошим. Одна ошибка стоила многого и двух очков, которые мы потеряли. В ошибке присутствовал элемент удачи. Иногда она за тебя, а иногда — против. Давайте разберём ошибку. Я делал шаг вперёд левой ногой и пытался просунуть её, чтобы заблокировать потенциальный удар. А потом делал шаг назад. Тюкавин сделал движение и мяч попал именно в левую ногу и отскочил к нему. Так как я в штрафной, то не мог держать его, чтобы не привести пенальти. Если я бы стоял на месте и ничего не делал, то мяч бы забрал Макси и ничего бы не было», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.