Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» неожиданно с разгромным счётом проиграл «Ахмату» в матче Кубка России

Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 21:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе грозненского клуба забили Надер Гандри, Светослав Ковачев и Амин Талал.

Отметим, что у гостей на 77-й минуте красную карточку получил Джон Кордоба.

Напомним, в первом круге группового этапа Кубка России «Ахмат» на выезде потерпел минимальное поражение от «Краснодара». Та встреча закончилась со счётом 1:0.

«Ахмат» и «Краснодар» набрали по девять очков за пять туров. Грозненцы идут вторыми в группе C, а южане — третьими.