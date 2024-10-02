Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Акрон, результат матча Фонбет Кубка России, счёт — 5:1, 2 октября 2024 года

«Зенит» разгромил «Акрон» со счётом 5:1 в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

На 64-й минуте на поле вышел нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 72-й минуте он получил повреждение и покинул поле. У «Зенита» закончились замены, поэтому хозяева играли в меньшинстве. На 81-й минуте был удалён игрок «Акрона» Вячеслав Бардыбахин. На 87-й минуте пенальти реализовал футболист «Зенита» Андрей Мостовой. На 90+2-й минуте отличился игрок «Акрона» Владимир Москвичёв.

«Зенит» после пяти матчей набрал 13 очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» с восемью очками идёт вторым.

Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Соболев впервые забил за «Зенит»! Бедный «Акрон» пропустил пять голов. LIVE
Live
Соболев впервые забил за «Зенит»! Бедный «Акрон» пропустил пять голов. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android