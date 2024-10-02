Сегодня, 2 октября, прошли матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Результаты матчей Кубка России 2 октября:

«Химки» – «Ростов» — 2:2, 8:7 пен.;

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала — 3:3, 5:3 пен.;

«Динамо» Москва – «Спартак» — 2:3;

«Зенит» — «Акрон» — 5:1;

«Ахмат» — «Краснодар» — 3:0.

Турнирную таблицу группы А возглавляет московский «Спартак», в квартете В на первом месте находится столичный «Локомотив», в группе С первый московский ЦСКА, в квартете D — санкт-петербургский «Зенит».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.