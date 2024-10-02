Мацей Рыбус рассказал о своих планах после ухода в медийный футбол

Футболист Мацей Рыбус, подписавший контракт с медийной командой ФК «10», поделился своими планами на будущее.

«Зимой рассчитываю вернуться в профессиональный футбол. Не знаю, в РПЛ или в другой чемпионат, но пока принял решение прийти в медийную команду, чтобы просто вернуться в футбол. Мне рассказывали, что уровень Медиалиги повышается. Там играют ребята, с которыми я пересекался в профессиональном футболе. Будет интересно там поиграть», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом Рыбуса был казанский «Рубин», в который он перешёл на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 150 тыс.