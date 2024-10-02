Зарема Салихова: Лещук на воротах — это всегда верняк для «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых над московским «Динамо» в Кубке России.

«Лещук на воротах – это всегда верняк. Даже не знаю, кто лучше настраивает «Спартак» на победу: СуперДовбня на скамейке или Лещук в воротах «Динамо», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Станкович в конце игры был удалён за две жёлтые карточки.