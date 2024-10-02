«Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Лиллю» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Лилль» и испанский «Реал». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма у хозяев с пенальти забил Джонатан Дэвид.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Штутгарт» (3:1), а «Лилль» уступил «Спортингу» (0:2).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.