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«Спартак» с помощью эмодзи отреагировал на победу в дерби с «Динамо» в Кубке России

«Спартак» с помощью эмодзи отреагировал на победу в дерби с «Динамо» в Кубке России
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«Спартак» отреагировал на победу в дерби с московским «Динамо» со счётом 3:2 в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале опубликовала два эмодзи: на одном изображён очищенный наполовину банан, а на втором — женщина, кормящая младенца.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

Отметим, что в концовке матча за две жёлтые карточки был удалён главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала 12 очков за пять игр. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

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