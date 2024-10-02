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Астон Вилла — Бавария, результат матча 2 октября 2024, счет 1:0, Лига чемпионов

«Бавария» неожиданно уступила «Астон Вилле» в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английская «Астон Вилла» и немецкая «Бавария». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуран – 79'    

В составе английского клуба автором единственного гола стал Джон Дуран.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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