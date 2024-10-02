Александр Соболев: не буду скрывать — давило, что не забивал

Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой дебютный гол за «Зенит».

«До забитого гола должен был забивать ещё парочку. Не буду скрывать, немножко давило, что не забивал. Рад, что удалось отметиться голом. Самое главное, что сегодня выиграли. Но расстроился, что не забил с хорошего момента», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1. Соболев в этой игре забил дебютный гол за сине-бело-голубых.