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Чистяков: не удивился, что Дзюба нашёл команду в последний день трансферного окна

Чистяков: не удивился, что Дзюба нашёл команду в последний день трансферного окна
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Акрон».

«Не скажу, что следил за трансферным окном, но читал новости. Не удивился, что Артём Дзюба нашёл команду в последний день трансферного окна, потому что ему нужно играть. Но у него был небольшой выбор», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

За свою карьеру российский нападающий принял участие более чем в 400 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 161 голом. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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