Чистяков: ждали Дзюбу в стартовом составе «Акрона»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что ждал нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в стартовом составе на очный матч Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:1. Дзюба не попал в заявку на игру.

«В стартовом составе «Акрона» ждали Дзюбу, но они недавно играли в РПЛ с «Ростовом». Поэтому из-за дороги и из-за того, что он игрок чемпионата, не играл в Кубке. Когда увидел составы, не удивился», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

На 64-й минуте на поле вышел нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 72-й минуте он получил повреждение и покинул поле. У «Зенита» закончились замены, поэтому хозяева играли в меньшинстве. На 81-й минуте был удалён игрок «Акрона» Вячеслав Бардыбахин. На 87-й минуте пенальти реализовал футболист «Зенита» Андрей Мостовой. На 90+2-й минуте отличился игрок «Акрона» Владимир Москвичёв.

«Зенит» после пяти матчей набрал 13 очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» с восемью очками идёт вторым.