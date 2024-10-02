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Чистяков: после выхода в Путь РПЛ можно выдохнуть, задача выполнена

Чистяков: после выхода в Путь РПЛ можно выдохнуть, задача выполнена
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о выходе команды из группы в Фонбет Кубке России.

«Немножко можно выдохнуть после выхода в Путь РПЛ, ведь задача выполнена. Но в Кубке играют те ребята, которые получают меньше игровой практики, поэтому не стоит расслабляться. Нужно играть в каждом матче.

Без разницы, с кем играть в Пути РПЛ. С ЦСКА, «Краснодаром» и «Ахматом» хорошо играть на следующей стадии Кубка России», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1.

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