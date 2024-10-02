Андрей Мостовой: вижу критику в свой адрес — у нас такая профессия

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на критику в свой адрес.

«Положительные эмоции от матча с «Акроном», ведь сейчас непростой период в карьере. Надеюсь, что это будет переломный момент, потому что сейчас очень тяжело. Надеюсь, что всё пойдёт в гору. Слишком сильно затянулась чёрная полоса.

Конечно, хочешь не хочешь, где-то попадается критика в мой адрес. Пытаюсь не обращать на это внимания, но мы все люди и видим этот негатив. Такая профессия, поэтому нас сильно обсуждают, и люди негодуют, если у нас не получается. Они приходят на стадион и получают эмоции. Мы им их даём», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.