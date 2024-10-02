Игрок «Зенита» Чистяков: Соболев неплохо цеплялся в игре с «Акроном»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

«Понимали, что «Акрон» активно играет в прессинг. Мы готовились выходить из-под этого прессинга и играть в наш футбол с помощью контратак. У нас быстрые фланги, а также Саня Соболев сегодня цеплялся неплохо. Поэтому сегодня всё удалось по игре», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

На 87-й минуте пенальти реализовал футболист «Зенита» Андрей Мостовой. На 90+2-й минуте отличился игрок «Акрона» Владимир Москвичёв.