«Ливерпуль» уверенно обыграл «Болонью» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Ливерпуль» и итальянская «Болонья». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:0.

На 11-й минуте забил полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер, замкнув подачу Мохамеда Салаха. На 75-й минуте отличился уже сам Салах.

Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:1), а «Болонья» сыграла вничью с «Шахтёром» (0:0).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.