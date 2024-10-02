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Андрей Мостовой: было бы интересно, если бы Дзюба сыграл с «Зенитом»

Андрей Мостовой: было бы интересно, если бы Дзюба сыграл с «Зенитом»
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Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что ожидал, что его бывший одноклубник, а ныне нападающий «Акрона» Артём Дзюба примет участие в очном матче Фонбет Кубка России, который закончился победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Дзюба не попал в заявку на игру.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

«Ждал Дзюбу в старте, но знал, что он не будет участвовать после игры в чемпионате. Было бы интересно, если бы Дзюба играл сегодня», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

На 87-й минуте пенальти реализовал футболист «Зенита» Андрей Мостовой. На 90+2-й минуте отличился игрок «Акрона» Владимир Москвичёв.

«Зенит» после пяти матчей набрал 13 очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» с восемью очками идёт вторым.

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