Андрей Мостовой: было бы интересно, если бы Дзюба сыграл с «Зенитом»

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что ожидал, что его бывший одноклубник, а ныне нападающий «Акрона» Артём Дзюба примет участие в очном матче Фонбет Кубка России, который закончился победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Дзюба не попал в заявку на игру.

«Ждал Дзюбу в старте, но знал, что он не будет участвовать после игры в чемпионате. Было бы интересно, если бы Дзюба играл сегодня», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

На 87-й минуте пенальти реализовал футболист «Зенита» Андрей Мостовой. На 90+2-й минуте отличился игрок «Акрона» Владимир Москвичёв.

«Зенит» после пяти матчей набрал 13 очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» с восемью очками идёт вторым.