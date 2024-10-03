Андрей Мостовой: Соболев и Артур просили пробить пенальти, но я сказал: «Мне нужнее»

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, что в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1) одноклубники Александр Соболев и Артур просили дать возможность пробить пенальти.

«Перед игрой знал, что пенальти бью я и Саша Соболев. Саша и Артур просили пробить пенальти, но я сказал: «Нет, ребят, мне нужнее», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

На 64-й минуте на поле вышел нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 72-й минуте он получил повреждение и покинул поле. У «Зенита» закончились замены, поэтому хозяева играли в меньшинстве. На 81-й минуте был удалён игрок «Акрона» Вячеслав Бардыбахин. На 87-й минуте пенальти реализовал футболист «Зенита» Андрей Мостовой. На 90+2-й минуте отличился игрок «Акрона» Владимир Москвичёв.

«Зенит» после пяти матчей набрал 13 очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» с восемью очками идёт вторым.