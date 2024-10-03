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Соболев: выход в Путь РПЛ убирает камень с плеч футболистов «Зенита»

Соболев: выход в Путь РПЛ убирает камень с плеч футболистов «Зенита»
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Нападающий Александр Соболев прокомментировал выход «Зенита» из группы в Кубке России.

«Наверное, выход в Путь РПЛ убирает камень с плеч футболистов «Зенита». Мы заняли первое место, но у нас ещё одна игра в группе, где тоже нужно выигрывать. Болельщики же не простят нас, если мы проиграем последнюю игру, даже если вышли с первого места. Поэтому настрой на каждую игру максимальный», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1.

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