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Андрей Мостовой: завтра будет тоннель в честь дебютного гола Соболева за «Зенит»

Андрей Мостовой: завтра будет тоннель в честь дебютного гола Соболева за «Зенит»
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Игрок «Зенита» Андрей Мостовой высказался о дебютном голе Александра Соболева за сине-бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

«Сашу Соболева поздравили с дебютным голом. Я подошёл и сказал в раздевалке: «С дебютным голом тебя». Завтра, наверное, тоннель будет на тренировке. Он нормально получит», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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