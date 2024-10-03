Андрей Мостовой: завтра будет тоннель в честь дебютного гола Соболева за «Зенит»

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой высказался о дебютном голе Александра Соболева за сине-бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

«Сашу Соболева поздравили с дебютным голом. Я подошёл и сказал в раздевалке: «С дебютным голом тебя». Завтра, наверное, тоннель будет на тренировке. Он нормально получит», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.