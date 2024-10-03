Андрей Мостовой: завтра будет тоннель в честь дебютного гола Соболева за «Зенит»
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Игрок «Зенита» Андрей Мостовой высказался о дебютном голе Александра Соболева за сине-бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'
«Сашу Соболева поздравили с дебютным голом. Я подошёл и сказал в раздевалке: «С дебютным голом тебя». Завтра, наверное, тоннель будет на тренировке. Он нормально получит», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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