Нападающий «Зенита» Соболев: соперничества с Дзюбой нет

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил о том, что у него нет соперничества с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой.

«Нет какого-то соперничества с Дзюбой. Наверное, все хайпятся на этом. Фотографию выложишь или что-то сделаешь, и все сразу об этом пишут. Я не обращаю на это внимания.

О чём разговорил с Дзюбой? Просто говорили, не о футболе. Было время в аэропорту, поэтому общались. Ничего такого», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1.