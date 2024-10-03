Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Соболев прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Игрок «Зенита» Соболев прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» со счётом 0:2.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    

«Что касается поражения «Краснодару», то без поражений не бывает побед. Невозможно не проигрывать. Поражения вынуждают нас больше работать и больше концентрироваться на играх и тренировках. В матче с «Акроном» у нас была хорошая игра. Уверен, что с «Оренбургом» у нас получится такая же качественная игра.

У нас много футболистов, которые ездят в сборные. Все привыкли к международным перерывам, так что это не особо сбивает», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
Нападающий «Зенита» Соболев: соперничества с Дзюбой нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android