Игрок «Зенита» Соболев прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» со счётом 0:2.
МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88' 2:0 Смолов – 90+4'
«Что касается поражения «Краснодару», то без поражений не бывает побед. Невозможно не проигрывать. Поражения вынуждают нас больше работать и больше концентрироваться на играх и тренировках. В матче с «Акроном» у нас была хорошая игра. Уверен, что с «Оренбургом» у нас получится такая же качественная игра.
У нас много футболистов, которые ездят в сборные. Все привыкли к международным перерывам, так что это не особо сбивает», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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