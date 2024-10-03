Игрок «Зенита» Соболев прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» со счётом 0:2.

«Что касается поражения «Краснодару», то без поражений не бывает побед. Невозможно не проигрывать. Поражения вынуждают нас больше работать и больше концентрироваться на играх и тренировках. В матче с «Акроном» у нас была хорошая игра. Уверен, что с «Оренбургом» у нас получится такая же качественная игра.

У нас много футболистов, которые ездят в сборные. Все привыкли к международным перерывам, так что это не особо сбивает», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.