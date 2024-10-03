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Соболев: физически чувствую себя нормально, но нужно немножко поработать с головой

Соболев: физически чувствую себя нормально, но нужно немножко поработать с головой
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил своё физическое состояние.

«Не просил замену в матче с «Акроном», физически чувствую себя нормально. Но нужно немножко поработать с головой», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1. Соболев в этой игре забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

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