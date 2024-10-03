«Ювентус» победил «РБ Лейпциг» в матче ЛЧ, дважды уступая в счёте по ходу встречи

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «РБ Лейпциг» и итальянский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). «Ювентус» одержал победу со счётом 3:2.
На 30-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 50-й минуте отличился форвард «Ювентуса» Душан Влахович. На 65-й минуте Шешко оформил дубль с пенальти. На 68-й минуте Влахович также оформил дубль. Победу «Ювентусу» принёс точный удар Шику Консейсау.
Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.
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