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«Ювентус» победил «РБ Лейпциг» в матче ЛЧ, дважды уступая в счёте по ходу встречи

«Ювентус» победил «РБ Лейпциг» в матче ЛЧ, дважды уступая в счёте по ходу встречи
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «РБ Лейпциг» и итальянский «Ювентус». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в Лейпциге (Германия). «Ювентус» одержал победу со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 3
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Шешко – 30'     1:1 Влахович – 50'     2:1 Шешко – 65'     2:2 Влахович – 68'     2:3 Консейсау – 82'    
Удаления: нет / Ди Грегорио – 59'

На 30-й минуте забил нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. На 50-й минуте отличился форвард «Ювентуса» Душан Влахович. На 65-й минуте Шешко оформил дубль с пенальти. На 68-й минуте Влахович также оформил дубль. Победу «Ювентусу» принёс точный удар Шику Консейсау.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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