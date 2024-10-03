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«Атлетико» с разгромным счётом проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

«Атлетико» с разгромным счётом проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались португальская «Бенфика» и испанский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Да Луш» (Лиссабон, Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Актюркоглу – 13'     2:0 Ди Мария – 52'     3:0 Бах – 75'     4:0 Кёкчю – 84'    

Голы у «Бенфикии» забили Керем Актюркоглу, Анхель Ди Мария, Александр Бах, Оркун Кёкчю.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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