Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев — о разгромном поражении от «Ахмата»: худший матч в этом году

Тренер «Краснодара» Мусаев — о разгромном поражении от «Ахмата»: худший матч в этом году
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал матч с «Ахматом» в Кубке России худшим в этом сезоне для своей команды.

«Игра показывает, что когда ты играешь не на пределе своих возможностей физических и умственных, не на пределе своей дисциплины, то ты получаешь такие матчи, как сегодня. Если матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то этот матч — худшим. Мы сами виноваты в этом, я виноват, что не смог настроить команду и донести. Но это отличный пример: если ты работаешь — ты лучше, если ты не работаешь и думаешь выиграть за счёт класса, то класса нет. Есть только труд и дисциплина. Надо сделать правильные выводы и идти дальше», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

2 октября в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 21:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Материалы по теме
«Краснодар» неожиданно с разгромным счётом проиграл «Ахмату» в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android