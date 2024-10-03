Тренер «Краснодара» Мусаев — о разгромном поражении от «Ахмата»: худший матч в этом году

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал матч с «Ахматом» в Кубке России худшим в этом сезоне для своей команды.

«Игра показывает, что когда ты играешь не на пределе своих возможностей физических и умственных, не на пределе своей дисциплины, то ты получаешь такие матчи, как сегодня. Если матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то этот матч — худшим. Мы сами виноваты в этом, я виноват, что не смог настроить команду и донести. Но это отличный пример: если ты работаешь — ты лучше, если ты не работаешь и думаешь выиграть за счёт класса, то класса нет. Есть только труд и дисциплина. Надо сделать правильные выводы и идти дальше», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

2 октября в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 21:15 мск. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.