2 октября прошли очередные матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 2 октября:

19:45. «Жирона» (Испания) – «Фейеноорд» (Нидерланды) — 2:3;

19:45. «Шахтёр» (Украина) – «Аталанта» (Италия) — 0:3;

22:00. «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Монако» (Монако) — 2:2;

22:00. «Штурм» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) — 0:1;

22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Атлетико» Мадрид (Испания) — 4:0;

22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Болонья» (Италия) — 2:0;

22:00. «Лилль» (Франция) – «Реал» Мадрид (Испания) — 1:0;

22:00. «РБ Лейпциг» (Германия) – «Ювентус» (Италия) — 2:3;

22:00. «Астон Вилла» (Англия) – «Бавария» (Германия) — 1:0.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.