Сергей Семак прокомментировал дебютный гол Александра Соболева за «Зенит»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

«Саша Соболев старается, нужно набирать игровой тонус. Для него брака много, но это связано с потерей игрового тонуса. Забитый мяч, думаю, придаст ему уверенности. В целом его полезные действия помогают команде добиваться результата», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.