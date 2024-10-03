Тренер «Зенита» Семак рассказал о травме Глушенкова, полученной в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о травме нападающего команды Максима Глушенкова, полученной в матче с «Акроном» в Кубке России.

«Скорее всего, повреждение, почувствовал боль в задней мышце. Обидно, но ничего не сделаешь. Сейчас сказать сложно, обследование покажет, насколько повреждение серьёзное. От этого будет зависеть срок восстановления», — сказал Семак «Матч ТВ».

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1. Глушенков не смог продолжить игру и ушёл в подтрибунное помещение на 72‑й минуте. У команды больше не было замен, поэтому сине‑бело‑голубые остались в меньшинстве. Позже составы снова стали равными: на 81‑й минуте с поля был удален футболист «Акрона» Вячеслав Бардыбахин.