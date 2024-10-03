Мешков удалял Станковича с поля, «невесты» искали женихов. Фото волевой победы «Спартака»

2 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» сыгран матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Игра началась в 19:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

Главные кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре со «Спартаком».

«Я не устал от игр со «Спартаком». Мне нравятся такие матчи. Даже через такие поражения ты растёшь. Да, я сейчас грустный, может, чуть злой, но завтра снова буду работать. Сегодня «Спартак» выставил основной состав, это значит, что они нас уважают как команду», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.