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Тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на разгромное поражение в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Тренер «Атлетико» Симеоне высказался о разгромном поражении от «Бенфики» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на неожиданное разгромное поражение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Бенфикой» со счётом 0:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Актюркоглу – 13'     2:0 Ди Мария – 52'     3:0 Бах – 75'     4:0 Кёкчю – 84'    

«Матч получился неудачным, мы не справились с его управлением. Соперник эффективно использовал все наши ошибки, и я хочу поздравить их с хорошей игрой. «Бенфика» проявила уверенность на протяжении всего матча и создала множество голевых моментов. Мы демонстрировали хороший уровень игры, но сегодня произошёл тот матч, которого никто не хотел бы… Уже в первом тайме было заметно, что игра идёт не по нашему сценарию. А во втором тайме пенальти окончательно выбил нас из колеи. Моменты, которые мы хотели создать, тоже не увенчались успехом», — приводит слова Симеоне AS.

В первом туре подопечные Симеоне обыграли немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1. «Бенфика», в свою очередь, в первой игре Лиги чемпионов в новом формате победила «Црвену Звезду».

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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