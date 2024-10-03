Тренер «Атлетико» Симеоне высказался о разгромном поражении от «Бенфики» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на неожиданное разгромное поражение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Бенфикой» со счётом 0:4.

«Матч получился неудачным, мы не справились с его управлением. Соперник эффективно использовал все наши ошибки, и я хочу поздравить их с хорошей игрой. «Бенфика» проявила уверенность на протяжении всего матча и создала множество голевых моментов. Мы демонстрировали хороший уровень игры, но сегодня произошёл тот матч, которого никто не хотел бы… Уже в первом тайме было заметно, что игра идёт не по нашему сценарию. А во втором тайме пенальти окончательно выбил нас из колеи. Моменты, которые мы хотели создать, тоже не увенчались успехом», — приводит слова Симеоне AS.

В первом туре подопечные Симеоне обыграли немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1. «Бенфика», в свою очередь, в первой игре Лиги чемпионов в новом формате победила «Црвену Звезду».

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