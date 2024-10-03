Карло Анчелотти назвал причины сенсационного поражения «Реала» в матче с «Лиллем» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал неожиданное поражение команды в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (0:1).

«Сложно анализировать эту игру. Мы были плохи во всех аспектах. Мы не создавали моментов, медленно владели мячом, не было идей. Нашим нападающим нужна более вертикальная игра. Когда вы медлительны, это может стать проблемой. Это была плохая игра. Мы показали плохой имидж, и у нас плохие чувства», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Штутгарт» (3:1), а «Лилль» уступил «Спортингу» (0:2).

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