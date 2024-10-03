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Салах обошёл Дрогба и стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди африканцев

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на первое место в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов среди африканских футболистов.

В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 с итальянской «Болоньей» (2:0) Салах отличился голом, который стал для него 45-м в рамках главного европейского турнира. Таким образом, на втором месте расположился ивуарийский экс-форвард «Челси» Дидье Дробга, на счету которого 44 мяча. Третье место с 30 голами занимает камерунский нападающий Самуэль Это'О.

Отметим, все трое в разное время выступали в составе «Челси».

Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:1). Следующий матч в турнире проведёт 23 октября с «РБ Лейпциг».

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Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: