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Семак: участие Глушенкова в следующем матче «Зенита» близко к нулю

Семак: участие Глушенкова в следующем матче «Зенита» близко к нулю
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал маловероятным участие Максима Глушенкова в следующем матче. Напомним, Глушенков получил повреждение в матче Кубка России с «Акроном» (5:1) и досрочно покинул поле.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

«Я думаю, если он покинул поле, участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю. Что касается степени повреждения, то здесь предстоит еще завтра провести обследование и определить характер повреждения. Это был момент с передачей, она была неудобной. Думаю, все вспомнят этот момент, когда он в центре поля тянулся, нетипичное движение сделал и в этом моменте получил повреждение. Посмотрим на степень серьезности и, думаю, завтра уже будет какая-то картина», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В следующем матче «Зенит» встретится с «Оренбургом» в рамках чемпионата России. Матч состоится 5 октября в Санкт-Петербурге.

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