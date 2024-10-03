Семак: участие Глушенкова в следующем матче «Зенита» близко к нулю

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал маловероятным участие Максима Глушенкова в следующем матче. Напомним, Глушенков получил повреждение в матче Кубка России с «Акроном» (5:1) и досрочно покинул поле.

«Я думаю, если он покинул поле, участие в следующем матче маловероятно, близко к нулю. Что касается степени повреждения, то здесь предстоит еще завтра провести обследование и определить характер повреждения. Это был момент с передачей, она была неудобной. Думаю, все вспомнят этот момент, когда он в центре поля тянулся, нетипичное движение сделал и в этом моменте получил повреждение. Посмотрим на степень серьезности и, думаю, завтра уже будет какая-то картина», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В следующем матче «Зенит» встретится с «Оренбургом» в рамках чемпионата России. Матч состоится 5 октября в Санкт-Петербурге.

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