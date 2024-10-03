Результаты матчей 1-го тура Лиги конференций УЕФА 2 октября

Вчера, 2 октября, прошли два матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги конференций УЕФА 2 октября:

«Витория» Гимарайнш (Португалия) — «Целе» (Словения) — 3:1.

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Рапид» Вена (Австрия) — 1:2.

По итогам шести туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги конференций УЕФА является греческий «Олимпиакос». В финале команда обыграла итальянскую «Фиорентину» — 1:0.

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