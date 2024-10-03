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Результаты матчей 1-го тура Лиги конференций УЕФА 2 октября

Результаты матчей 1-го тура Лиги конференций УЕФА 2 октября
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Вчера, 2 октября, прошли два матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги конференций УЕФА 2 октября:

  • «Витория» Гимарайнш (Португалия) — «Целе» (Словения) — 3:1.
  • «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Рапид» Вена (Австрия) — 1:2.
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Окончен
3 : 1
Целе
Целе, Словения
1:0 Саму – 7'     2:0 Silva – 36'     3:0 Силва – 62'     3:1 Матко – 90+2'    
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2024, среда. 17:30 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 2
Рапид В
Вена, Австрия
0:1 Шауб – 43'     1:1 Пёнтек – 45+2'     1:2 Шауб – 46'    

По итогам шести туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги конференций УЕФА является греческий «Олимпиакос». В финале команда обыграла итальянскую «Фиорентину» — 1:0.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
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