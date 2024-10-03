Александр Соболев рассказал, кому посвятил первый гол, забитый за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о том, кому посвящает свой первый забитый мяч за санкт-петербургскую команду. Напомним, «Зенит» одержал победу в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» со счётом 5:1.

— Кому вы посвящаете свой первый гол за «Зенит»?

— Маме, — приводит слова Соболева пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: