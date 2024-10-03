Александр Соболев рассказал, кому посвятил первый гол, забитый за «Зенит»
Поделиться
Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о том, кому посвящает свой первый забитый мяч за санкт-петербургскую команду. Напомним, «Зенит» одержал победу в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» со счётом 5:1.
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'
— Кому вы посвящаете свой первый гол за «Зенит»?
— Маме, — приводит слова Соболева пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Материалы по теме
Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча:
Комментарии
- 3 октября 2024
-
03:31
-
03:12
-
03:02
-
02:46
-
02:25
-
02:24
-
01:49
-
01:42
-
01:39
-
01:18
-
01:16
-
00:50
-
00:40
-
00:35
-
00:31
-
00:27
-
00:24
-
00:19
-
00:13
-
00:11
-
00:09
-
00:07
-
00:06
-
00:05
-
00:02
-
00:01
- 2 октября 2024
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:56
-
23:53
-
23:48
-
23:48
-
23:46
-
23:43