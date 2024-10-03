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Александр Соболев рассказал, кому посвятил первый гол, забитый за «Зенит»

Александр Соболев рассказал, кому посвятил первый гол, забитый за «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о том, кому посвящает свой первый забитый мяч за санкт-петербургскую команду. Напомним, «Зенит» одержал победу в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» со счётом 5:1.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

— Кому вы посвящаете свой первый гол за «Зенит»?
— Маме, — приводит слова Соболева пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Турнирная таблица Кубка России
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