Компани высказался о поражении «Баварии» в матче с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении «Баварии» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Астон Виллой». Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Мы проиграли, и нам нужно извлечь из этого урок. Поражение не решает исход соревнования, поэтому нам нужно продолжать в том же духе. Когда мяч у нас, мы опасны, но они сильная команда, играть против них на их поле нелегко», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Отметим, «Бавария» потерпела первое поражение в нынешнем сезоне под руководством Компани.

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