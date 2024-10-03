Соболев объяснил, почему пенальти в игре между «Зенитом» и «Акроном» бил Мостовой

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о том, почему пенальти в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1) бил вингер санкт-петербуржцев Андрей Мостовой.
— Сегодня пенальти взялся бить Андрей Мостовой. Не было ли у вас споров на эту тему? Не хотелось ли вам пробить 11-метровый?
— В принципе, нет. Перед игрой была таблица, кто бьёт пенальти, и там был Мостовой. Я к этому времени уже забил, а Андрей — нет. Поэтому тут даже не спорили, — приводит слова Соболева пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» был официально завершен 30 августа. Новый контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 миллионов.
Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча:
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