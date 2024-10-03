Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев объяснил, почему пенальти в игре между «Зенитом» и «Акроном» бил Мостовой

Соболев объяснил, почему пенальти в игре между «Зенитом» и «Акроном» бил Мостовой
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о том, почему пенальти в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1) бил вингер санкт-петербуржцев Андрей Мостовой.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

— Сегодня пенальти взялся бить Андрей Мостовой. Не было ли у вас споров на эту тему? Не хотелось ли вам пробить 11-метровый?
— В принципе, нет. Перед игрой была таблица, кто бьёт пенальти, и там был Мостовой. Я к этому времени уже забил, а Андрей — нет. Поэтому тут даже не спорили, — приводит слова Соболева пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» был официально завершен 30 августа. Новый контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 миллионов.

Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Андрей Мостовой: Соболев и Артур просили пробить пенальти, но я сказал: «Мне нужнее»

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android