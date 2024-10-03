Тренер «Монако» — о матче с «Динамо» Загреб: хочу отдать должное менталитету моих игроков

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал результат матча с загребским «Динамо» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:2).

«Честно говоря, в конечном итоге для нас это хороший момент. Я хочу отдать должное менталитету моих игроков, которые не сдавались, играя в сложных условиях. Не могу сказать, что я доволен, но, проигрывая с разницей в два гола, должен сказать, что рад сохранить ничью, даже если бы мы хотели победить.

К тому же, перед самым перерывом мы пропустили второй гол. Для нас это было плохое время. Потом мы не очень хорошо вошли в игру, не зная, как играть в таких обстоятельствах. Но что мне понравилось, так это то, что мы никогда не сдавались и делали все необходимое, чтобы набрать очко. Так что поздравляю мою команду с этим», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

По ходу матча «Монако» проигрывали со счётом 0:2, но смогли избежать поражения на 90-й минуте. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменён на 46-й минуте.

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