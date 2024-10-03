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Арне Слот установил тренерский рекорд «Ливерпуля» всех времён

Арне Слот установил тренерский рекорд «Ливерпуля» всех времён
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым тренером в истории «Ливерпуля», который выиграл первые восемь из девяти матчей.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Мак Аллистер – 11'     2:0 Салах – 75'    

Отметим, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 мерсисайдский клуб обыграл итальянскую «Болонью» со счётом 2:0. Таким образом, на счету Слота пять побед в матчах английской Премьер-лиги в шести играх, два выигрыша во встречах Лиги чемпионов, а также победный результат в игре Кубка английской лиги на старте сезона-2024/2025.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

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