Арне Слот установил тренерский рекорд «Ливерпуля» всех времён

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым тренером в истории «Ливерпуля», который выиграл первые восемь из девяти матчей.

Отметим, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 мерсисайдский клуб обыграл итальянскую «Болонью» со счётом 2:0. Таким образом, на счету Слота пять побед в матчах английской Премьер-лиги в шести играх, два выигрыша во встречах Лиги чемпионов, а также победный результат в игре Кубка английской лиги на старте сезона-2024/2025.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

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