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Марцел Личка объяснил, почему не выпустил Константина Тюкавина в стартовом составе на игру «Динамо» со «Спартаком» в Кубке России

Личка объяснил, почему не выпустил Тюкавина в старте на игру «Динамо» со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, почему не выпустил в стартовом составе на матч 5-го тура Кубка России со «Спартаком» (2:3) форварда своей команды Константина Тюкавина.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Групповая стадия Кубка – это хороший момент, чтобы дать игровую практику всем футболистам. Пришёл Мехди, и для него это был хороший опыт сыграть при полных трибунах против хорошего соперника. У него были хорошие моменты, он здорово боролся. Понятно, что он пока не готов играть полный матч. Если бы Мехди мог продолжать, то Тюкавин вышел бы минут на 10 в концовке», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 12 матчей с учётом всех соревнований. Нападающий забил четыре гола и сделал две результативные передачи в этих встречах. Отметим, что Константин Тюкавин является воспитанником академии московского «Динамо».

Турнирная таблица Кубка России
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