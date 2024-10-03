Личка объяснил, почему не выпустил Тюкавина в старте на игру «Динамо» со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, почему не выпустил в стартовом составе на матч 5-го тура Кубка России со «Спартаком» (2:3) форварда своей команды Константина Тюкавина.

«Групповая стадия Кубка – это хороший момент, чтобы дать игровую практику всем футболистам. Пришёл Мехди, и для него это был хороший опыт сыграть при полных трибунах против хорошего соперника. У него были хорошие моменты, он здорово боролся. Понятно, что он пока не готов играть полный матч. Если бы Мехди мог продолжать, то Тюкавин вышел бы минут на 10 в концовке», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 12 матчей с учётом всех соревнований. Нападающий забил четыре гола и сделал две результативные передачи в этих встречах. Отметим, что Константин Тюкавин является воспитанником академии московского «Динамо».

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