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Генич отреагировал на результат матча Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» Мх

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Напомним, «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:3 (5:3 пен.).

«Отличная игра была в Самаре! Жаль, что все смотрели дерби», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Динамо» Махачкала занимает третье место в турнирной таблице группы А. Команда набрала восемь очков за пять игр. «Крылья Советов» с двумя очками находятся на четвёртой строчке.

В заключительном шестом матче группового этапа турнира махачкалинцы дома встретятся с московским «Спартаком». «Крылья Советов», в свою очередь, на своём поле сыграет с московским «Динамо».

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