Генич отреагировал на результат матча Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» Мх
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Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Напомним, «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:3 (5:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 3
5 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Бабаев – 1' 2:0 Цыпченко – 11' 3:0 Бабаев – 43' 3:1 Агаларов – 57' 3:2 Агаларов – 66' 3:3 Гаджиев – 90+2'
«Отличная игра была в Самаре! Жаль, что все смотрели дерби», — написал Генич в своём телеграм-канале.
«Динамо» Махачкала занимает третье место в турнирной таблице группы А. Команда набрала восемь очков за пять игр. «Крылья Советов» с двумя очками находятся на четвёртой строчке.
В заключительном шестом матче группового этапа турнира махачкалинцы дома встретятся с московским «Спартаком». «Крылья Советов», в свою очередь, на своём поле сыграет с московским «Динамо».
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