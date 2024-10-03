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Гарри Кейн назвал причины поражения «Баварии» в матче с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов

Гарри Кейн назвал причины поражения «Баварии» в матче с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение команды во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуран – 79'    

«Это был тяжелый вечер. Я думаю, что большую часть игры мы хорошо контролировали ситуацию. Конечно, во втором тайме были моменты, когда мы контратаковали не так хорошо, как команда. Мы не контрпрессировали так, как хотели, и в итоге были наказаны. Нам просто не хватало последнего паса или завершения атаки в их штрафной площади.

Это сложная игра, одна из тех, в которых вратарь провёл фантастическую игру за «Астон Виллу». Мы могли бы провести на поле еще двадцать минут, и мяч не попал бы в ворота. Тяжёлое поражение, но мы движемся дальше», — приводит слова Кейна Bulinews.

Для «Баварии» это поражение стало первым в нынешнем сезоне.

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