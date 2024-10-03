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Роберт Левандовски обошёл Криштиану Роналду и сравнялся с Лионелем Месси по важному статистическому показателю в Лиге чемпионов

Левандовски обошёл Роналду и сравнялся с Месси по важному статистическому показателю в ЛЧ
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Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски стал лучшим игроком по средней результативности в Лиге чемпионов с соотношением голов на количество матчей — 0,79. Об этом сообщает известный статистический портал Opta Jose в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, поляк обошёл известных форвардов Криштиану Роналду (0,77) и Руда ван Нистелроя (0,77), а также сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси (0,79). На пятой строчке расположился французский нападающий Карим Бензема (0,59).

Всего за карьеру в Лиге чемпионов Левандовски забил 96 голов в 122 играх, выступая за три клуба: «Барселону», «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

Напомним, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Барселона» разгромила швейцарский «Янг Бойз» со счётом 5:0. На счету поляка в этой встрече дубль.

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