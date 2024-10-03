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«Этому нет оправданий». Ян Облак – о разгромном поражении «Атлетико» в матче с «Бенфикой»

«Этому нет оправданий». Ян Облак – о разгромном поражении «Атлетико» в матче с «Бенфикой»
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал разгромное поражение команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Актюркоглу – 13'     2:0 Ди Мария – 52'     3:0 Бах – 75'     4:0 Кёкчю – 84'    

«Такие игры могут случаться, но мы не можем их допускать, потому что мы должны поддерживать имидж. Мы много раз говорили о том, что мы плохо начинаем, и сегодня это случилось снова. Во втором тайме мы не отреагировали должны образом. Нам нужно хорошо стартовать с самого начала, потому что в противном случае соперники накажут вас.

Мы не боролись в матче, этого не может быть. Мы не можем себе этого позволить, и искать оправдания бессмысленно. Должны принять это и приступить к работе, потому что в воскресенье нас ждет сложный матч», — приводит слова Облака Marca.

В первом туре подопечные Симеоне обыграли немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:1. «Бенфика», в свою очередь, в первой игре Лиги чемпионов в новом формате победила «Црвену Звезду».

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