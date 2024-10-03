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Игорь Дивеев рассказал, как в ЦСКА приняли трансфер Миралема Пьянича

Игорь Дивеев рассказал, как в ЦСКА приняли трансфер Миралема Пьянича
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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением по поводу недавно подписанного клубом боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Как только он приехал в команду, мы сразу его поддержали и помогли ему освоиться. Понятно, что это футболист с большим именем. Мы даже видели, когда он выходил и играл за «Ювентус» и другие европейские клубы. И какие делал передачи, какое показывал движение на поле. Наверное, любому со стороны видно, что это за игрок, что это футболист из Лиги чемпионов», — приводит слова Дивеева «Известия».

Напомним, 1 октября Миралем Пьянич дебютировал за армейцев в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН», выйдя на замену на 85-й минуте.

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