Семак — об игре «Зенита» в меньшинстве после травмы Глушенкова: целенаправленно рисковали

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что команда доигрывала в меньшинстве матч Кубка России с «Акроном» (5:1) после того, как форвард Максим Глушенков получил травму и досрочно покинул поле на 72-й минуте. К этому времени «Зенит» потратил все свои замены.

«Отсутствие замен в конце матча? Конечно, мы целенаправленно шли на риск, хотелось дать больше поиграть Васильеву, и Максиму нужно набирать форму — он много пропустил. Поэтому мы понимали, что если у кого-то случится какая-то проблема, нужно будет доигрывать в меньшинстве. Но, опять же, счет позволял идти на этот определенный риск. Здесь несчастный случай, ничего не сделаешь», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, Позже составы снова стали равными: на 81‑й минуте с поля был удален футболист «Акрона» Вячеслав Бардыбахин.

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