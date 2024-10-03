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Семак — об игре «Зенита» в меньшинстве после травмы Глушенкова: целенаправленно рисковали

Семак — об игре «Зенита» в меньшинстве после травмы Глушенкова: целенаправленно рисковали
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что команда доигрывала в меньшинстве матч Кубка России с «Акроном» (5:1) после того, как форвард Максим Глушенков получил травму и досрочно покинул поле на 72-й минуте. К этому времени «Зенит» потратил все свои замены.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

«Отсутствие замен в конце матча? Конечно, мы целенаправленно шли на риск, хотелось дать больше поиграть Васильеву, и Максиму нужно набирать форму — он много пропустил. Поэтому мы понимали, что если у кого-то случится какая-то проблема, нужно будет доигрывать в меньшинстве. Но, опять же, счет позволял идти на этот определенный риск. Здесь несчастный случай, ничего не сделаешь», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, Позже составы снова стали равными: на 81‑й минуте с поля был удален футболист «Акрона» Вячеслав Бардыбахин.

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