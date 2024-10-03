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Генич – о травме Глушенкова: видимо, карма в сборную не ездить

Генич – о травме Глушенкова: видимо, карма в сборную не ездить
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на травму нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче Кубка России с «Акроном» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 81'

«У Макса, видимо, карма в сборную не ездить. Иначе это всё трудно объяснить», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Глушенков не смог продолжить игру и ушёл в подтрибунное помещение на 72‑й минуте. У команды больше не было замен, поэтому сине‑бело‑голубые остались в меньшинстве. Напомним, ранее Глушенков пропустил несколько матчей чемпионата России из-за перелома руки, который он получил в матче 5-го тура.

В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Глушенкова на октябрьские учебно-тренировочные сборы.

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