Генич – о травме Глушенкова: видимо, карма в сборную не ездить

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на травму нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче Кубка России с «Акроном» (5:1).

«У Макса, видимо, карма в сборную не ездить. Иначе это всё трудно объяснить», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Глушенков не смог продолжить игру и ушёл в подтрибунное помещение на 72‑й минуте. У команды больше не было замен, поэтому сине‑бело‑голубые остались в меньшинстве. Напомним, ранее Глушенков пропустил несколько матчей чемпионата России из-за перелома руки, который он получил в матче 5-го тура.

В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Глушенкова на октябрьские учебно-тренировочные сборы.

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