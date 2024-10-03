«Атланта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Монреалю» и рискует не выйти в плей-офф МЛС

Завершился матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и канадским «Клёб де Фут Монреаль». Игра проходила в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 1:2.

На 43-й минуте счёт в матче открыл ранее выступавший за «Атланту» венесуэльский нападающий канадской команды Хосеф Мартинес. В компенсированное к первому тайму время мексиканский нападающий «Атланты» Даниэль Риос отметился голом. Ассистировал ему португальский защитник Педру Амадор. Во втором тайме на 76-й минуте венесуэлец Мартинес оформил дубль, забив с передачи английского защитника Тома Пирса.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук в этой игре результативными действиями не отметился.

«Клёб де Фут Монреаль» идёт восьмым с 40 очками. «Атланта» набрала 34 очка в 32 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. От команды «Торонто», идущей на девятой позиции в конференции, позволяющей сыграть в стыковых матчах МЛС, «Атланта» отстаёт на три очка.

В рамках лиги у сегодняшних хозяев осталось всего два матча. При этом, «Атланта Юнайтед» не может победить уже в пяти матчах подряд.

Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником: