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Атланта Юнайтед — Клёб де Фут Монреаль, результат матча 3 октября 2024, счёт 1:2, МЛС

«Атланта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Монреалю» и рискует не выйти в плей-офф МЛС
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Завершился матч МЛС между «Атлантой Юнайтед» и канадским «Клёб де Фут Монреаль». Игра проходила в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 1:2.

США — Major League Soccer . МЛС
03 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
0:1 Мартинес – 43'     1:1 Риос – 45+3'     1:2 Мартинес – 76'    

На 43-й минуте счёт в матче открыл ранее выступавший за «Атланту» венесуэльский нападающий канадской команды Хосеф Мартинес. В компенсированное к первому тайму время мексиканский нападающий «Атланты» Даниэль Риос отметился голом. Ассистировал ему португальский защитник Педру Амадор. Во втором тайме на 76-й минуте венесуэлец Мартинес оформил дубль, забив с передачи английского защитника Тома Пирса.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук в этой игре результативными действиями не отметился.

«Клёб де Фут Монреаль» идёт восьмым с 40 очками. «Атланта» набрала 34 очка в 32 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. От команды «Торонто», идущей на девятой позиции в конференции, позволяющей сыграть в стыковых матчах МЛС, «Атланта» отстаёт на три очка.

В рамках лиги у сегодняшних хозяев осталось всего два матча. При этом, «Атланта Юнайтед» не может победить уже в пяти матчах подряд.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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