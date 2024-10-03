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Дубль Месси и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Коламбус Крю» в МЛС

Дубль Месси и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Коламбус Крю» в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Мафре Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

США — Major League Soccer . МЛС
03 октября 2024, четверг. 02:45 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Окончен
2 : 3
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 45'     0:2 Месси – 45+5'     1:2 Росси – 46'     1:3 Суарес – 48'     2:3 Эрнандес – 61'    
Удаления: Камашо – 63' / нет

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси и ещё один гол в свой актив записал уругваец Луис Суарес.

За «Коламбус Крю» забивали Диего Росси и Кучо Эрнандес, который реализовал пенальти. Отметим, с 63-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Руди Камашо.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Торонто», а «Коламбус» проведёт матч с «Филадельфией Юнион».

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