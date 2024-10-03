Дубль Месси и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Коламбус Крю» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Мафре Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси и ещё один гол в свой актив записал уругваец Луис Суарес.

За «Коламбус Крю» забивали Диего Росси и Кучо Эрнандес, который реализовал пенальти. Отметим, с 63-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Руди Камашо.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Торонто», а «Коламбус» проведёт матч с «Филадельфией Юнион».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире